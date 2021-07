Preço da cebola caiu: aprenda a fazer uma deliciosa sopa com este ingrediente

O preço da cebola caiu! As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) baseados na prévia da inflação (IPCA-15). De acordo com o órgão, a redução foi de 10,53% só neste mês julho. Como todo mundo adora um desconto, que tal você aprender uma receita com esse ingrediente?!

Se gostou da ideia, veja só essa sopa de cebola gratinada que fica pronta em apenas 40 min. Ela é ideal para o frio e tem um rendimento de 6 porções.