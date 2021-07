Prefeita Vera Dantas participa de encontro político com Deputado Federal Arthur Lira

A prefeita de Igreja Nova, Vera Dantas, participou neste último final de semana de um encontro político no auditório de um hotel da capital, onde diversas autoridades e lideranças, atenderam ao convite do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Na pauta, as eleições de 2022, onde o deputado Arthur Lira deve ser peça fundamental para decidir o processo eleitoral. Diversos deputados a exemplo de Paulo Dantas e o presidente da ALE, Marcelo Victor, prefeitos, vereadores, líderes comunitários e de associações, estiveram no evento, levando ideias e propostas para somar no exército que o líder do PP prepara para colocar em campo já a partir desse ano.