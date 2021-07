Prefeito de BH, Kalil confirma reunião por torcida nos estádios: ‘hora de voltar’

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – Tudo indica que nos próximos meses os torcedores de Belo Horizonte poderão retornar às arquibancadas. Nesta quinta-feira, o prefeito Alexandre Kalil disse em entrevista à Rádio Super Notícia que tem reunião agendada para terça-feira com América-MG, Cruzeiro e Atlético-MG.

O discurso do político (ex-presidente do Galo) é de otimismo com o encontro da próxima semana. Kalil disse que apresentará aos clubes um protocolo de retorno gradual aos estádios, bem como citou a importância dos torcedores retornarem às atividades de entretenimento, como o futebol.

“Está se preparando um protocolo. Eu acho que está na hora de voltar aos poucos, faz falta para muita gente, é uma diversão. Tudo vai ter hora de fazer. Terça devemos nos reunir, ao menos é isso que está programado, não sei se é isso que vai se concretizar. Estão com as portas abertas, horário pré-marcado, e vamos, dentro do protocolo, viabilizar a volta dos jogos em Belo Horizonte”, disse em entrevista.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já se manifestou vendo como positivo o retorno aos estádios a partir do final do mês de agosto. Isso acontecerá apenas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Outra entidade que já vem trabalhando nos bastidores para que isso aconteça é a Federação Mineira de Futebol (FMF), com o programa Minas Consciente do governo Estadual. Neste caso, o Poder Público atua em sintonia com a federação para que nada consiga frear a liberação do público nas arquibancadas.

O mesmo vale para a Conmebol, que autorizou o retorno dos torcedores nos estádios, desde que com aprovação do Poder Público de cada cidade. Neste caso, o Galo seria beneficiado para jogar as fases finais da Libertadores.

Enquanto isso não acontece, os clubes de Belo Horizonte têm que se virar como podem. Dos três da capital, apenas o Galo vive boa fase.