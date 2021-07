Prefeito Djalma Beltrão toma a segunda dose contra a Covid-19

O prefeito Djalma Beltrão recebeu a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, na manhã desta segunda-feira (05), completando sua imunização contra o vírus.

O prefeito agradeceu e parabenizou os funcionários municipais da saúde pelo trabalho que estão desenvolvendo, principalmente, no combate ao novo vírus e para comemorar sua imunização.

“Iniciando a semana, na primeira segunda-feira do mês, recebendo a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Nosso sistema público de saúde vem trabalhando e garantindo a vacinação de acordo com o cronograma do governo, atendendo a demanda do nosso povo dentro das faixas etárias. Parabenizo aos nossos profissionais de saúde pelo excelente trabalho que estão desenvolvendo. Completei a minha imunização, e fiz a minha parte. Quando chegar a sua vez, não deixe de se vacinar”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.