Prefeito Djalma se reúne com Renan Filho para tratar avanços em Piaçabuçu

Um encontro intermediado pelo deputado estadual Yvan Beltrão (PSD), na manhã desta quarta-feira, 21, no Palácio República dos Palmares, reuniu o governador Renan Filho (MDB), o prefeito Djalma Beltrão (REPUBLICANOS) e o Secretário de Finanças do município, Guido Beltrão.

Na pauta, diversos assuntos, e entre eles, a efetividade do recapeamento da estrada de acesso ao Pontal do Peba, o apoio as ações da Educação e Saúde no município nesse período de preparação para o retorno às aulas presenciais, além da inclusão do município de Piaçabuçu no Programa ‘Minha Cidade Linda’ do Governo de Alagoas.

O prefeito saiu entusiasta do encontro e se prepara para receber o governador Renan Filho na próxima quarta-feira, 28, em Piaçabuçu, para já ter assinada a ordem de serviço do Programa ‘Minha Cidade Linda’, receber equipamentos para a Casa Maternal através do Programa CRIA e também dois novos ônibus que ampliarão a frota escolar.