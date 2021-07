Prefeito Ronaldo Lopes anuncia recuperação de casas de famílias de baixa renda

Parceria com o governo estadual gera novos benefícios para comunidades carentes

Decom PMP

Um prefeito que honra o mandato dado pelo povo e que tem as portas abertas em outras esferas da administração pública sempre consegue trazer benefícios para a população, principalmente para as camadas de baixa renda.

E assim tem sido desde o início da administração de Ronaldo Lopes na Prefeitura de Penedo. Os investimentos viabilizados junto ao Governador Renan Filho promovem melhor qualidade de vida para todos e nesta sexta-feira, 09, mais uma boa notícia foi anunciada pelo gestor penedense.

“Nós vamos recuperar 300 casas nos bairros mais carentes de Penedo”, informou Ronaldo Lopes durante entrevista à Rádio Penedo FM sobre o programa a ser desenvolvido por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), pasta que tem à frente o ex-deputado federal e ex-ministro Maurício Quintella.

A princípio, as ações serão direcionadas para os bairros Santa Cecília (popular Matadouro) e Santo Antônio (Barro Vermelho), além de uma comunidade da zona rural a ser definida.

“O governo está criando um programa muito importante e nós já nos habilitamos, estamos com projeto bem avançado e acredito que iremos iniciar em pouco tempo. Tem muita gente em Penedo com moradia em situação precária e esse programa é interessante porque permite trabalhar conforme a necessidade do imóvel”, acrescentou Ronaldo Lopes, frisando que as prioridades são instalação de caixa d’água e construção de banheiro nos imóveis desprovidos dessas estruturas.

Praças

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas também está viabilizando a recuperação de quatro praças, três na cidade e uma situada na zona rural.

“Nós estamos programando uma série de obras pelo governo estadual e já temos quatro praças licitadas: a do bairro Santa Luzia, onde já fizemos a iluminação com lâmpadas de LED; a Praça 31 de Março, localizada no Barro Vermelho; e a última do conjunto Vale do São Francisco, onde tem um campinho de futebol. Também iremos trabalhar na Ponta Mofina”, disse Ronaldo Lopes, frisando que esta comunidade ribeirinha também vai ter sua orla urbanizada.

Meu Povoado Melhor

Outra boa notícia divulgada por Ronaldo Lopes durante a entrevista é a criação do programa Meu Povoado Melhor. O conjunto de obras realizado com recursos próprios do município segue o mesmo modelo da iniciativa lançada por Ronaldo Lopes na área urbana.

As melhorias que atendem o anseio dos moradores ocorrem atualmente no Oiteiro, a comunidade remanescente quilombola Senhor do Bonfim, a primeira contemplada pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

O trabalho executado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos não para, com algum atraso devido às chuvas, contudo com diversas intervenções feitas para melhorar questões como mobilidade urbana e espaços públicos adequados para lazer e convívio social.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP