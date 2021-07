Prefeito Ronaldo Lopes destaca projeto de iluminação da orla ribeirinha e pontos turísticos de Penedo

Decom PMP

A orla ribeirinha de Penedo, pontos turísticos e prédios históricos da cidade ganharão uma nova iluminação, investimento anunciado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

O trabalho que visa tornar os principais pontos de visitação mais atraentes teve visita técnica realizada por pessoal especializado, acompanhado do gestor penedense e engenheiro civil por formação, além de secretários municipais.

O objetivo foi alinhar os detalhes da nova iluminação, projeto da empresa Archidesign, responsável por projetos de iluminação artificial baseados nos aspectos visuais, no conforto ambiental e na eficiência energética, por meio do uso racional da energia elétrica.

O escritório especializado em projetos luminotécnicos é responsável por inovações na iluminação de prédios do Recife antigo e tem projetos desenvolvidos em vários estados brasileiros.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes , a ideia é destacar com a iluminação a beleza dos prédios históricos da cidade. A Rocheira de Penedo também será iluminada, assim como outros pontos da orla ribeirinha, locais observados da perspectiva de quem passeia pelo rio São Francisco durante a visita técnica realizada na última sexta-feira.

“Penedo já tem uma vista linda do rio e com esse projeto vai ficar ainda mais bonita, a nova iluminação possibilitará uma nova atração turística que será o passeio noturno nas águas do Velho Chico”, destacou Ronaldo Lopes.

Thiago Sobral- jornalista

Fotos: Assessoria GAPRE