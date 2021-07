Prefeitura amplia abertura das praias e horário de bares e restaurantes; veja horários

A Prefeitura de Salvador vai permitir a abertura das praias todos os dias da semana, em horário livre e bares e restaurantes terão o horário de funcaioanmento ampliado.

A nova regra vale para todas as praias, exceto o Porto da Barra, que funcionará de terça a domingo. Com o retorno da fase verde, as praias estavam funcionando de segunda a sábado e o Porto da Barra, de terça a sábado.

Além disso, o horário de funcionamento dos bares e restaurantes na capital baiana também foi modificado, ou seja, os estabelecimentos poderão funcionar até 0h30. Isso porque o toque de recolher estadual passará a valer de 1h às 5h. As medidas passam a valer a partir desta sexta-feira (23) e serão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM).