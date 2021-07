Prefeitura antecipa 2ª dose da vacina para quem está com data programada até 19 de julho

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta quarta-feira (14) que todas as pessoas que estão com a data de reforço da vacina contra a Covid-19 programada para até o dia 19 de julho já podem procurar os pontos de imunização amanhã, quinta-feira (15).

O complemento do esquema vacinal ocorrerá por demanda aberta das 08 às 14h, ou seja, não será necessário agendamento prévio. A data da segunda dose pode ser conferida no cartão obtido no ato do recebimento da 1ª dose ou no site da SMS – Secretaria Municipal da Saúde.