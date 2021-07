Prefeitura Campo Novo do Parecis – MT abre novo Processo seletivo: Até R$19mil

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis abre novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 15 vagas em cargos de nível médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Ensino médio/técnico: técnico em enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal (2);

técnico em enfermagem (3); auxiliar de saúde bucal (2); Ensino superior: enfermeiro (2); médico clínico geral; médico ginecologista/obstetra; médico pediatra; médico USF (3); assistente social; bioquímico; cirurgião dentista (2); fonoaudiólogo (1); farmacêutico (1); nutricionista; fisioterapeuta; psicólogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.779,16 a R$ 19.764,86, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Selecon. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos (caráter eliminatório), conforme critérios especificados no edital. A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 01/2021