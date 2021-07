Prefeitura de Apiúna – SC anuncia Processo seletivo para Enfermeiro

Edital oferta vaga de nível superior completo e salário de R$ 4.177,17

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Apiúna faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva para o cargo de Enfermeiro. O salário oferecido será no valor de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de julho de 2021, exclusivamente, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte email: [email protected]

Você Pode Gostar Também:

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas avaliação de títulos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 07/2021