Prefeitura de Bauru – SP abre novos editais de Concursos públicos

Edital tem vagas de nível superior em três especialistas em saúde médica

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bauru faz saber aos interessados a abertura de novos três editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher vagas para o cargo de médico.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 02/2021: médico ginecologista/obstetra (1 vaga);

médico ginecologista/obstetra (1 vaga); Edital nº 03/2021: médico pneumologista (1 vaga);

médico pneumologista (1 vaga); Edital nº 04/2021: médico psiquiatra (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 4.539,73 a R$ 7.566,37, mais R$ 500,00 de vale-compra, por carga horária de 15 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de julho de 2021 até às 16h do dia 10 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição está fixado em R$ 80,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 27 e 28 de julho de 2021, conforme edital.

PROVAS

As seleções contaram com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos específicos e legislação SUS; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 12 de setembro de 2021.

EDITAIS 2021