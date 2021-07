Prefeitura de Belo Horizonte confirma volta de público; Mineirão pode ter até 18 mil

Belo Horizonte, MG, 27 (AFI) – Belo Horizonte será mais um local a permitir a volta parcial de público no estádios. Nesta terça-feira, o secretário de saúde, Jackson Machado Pinto, afirmou que será liberado 30% da capacidade total neste primeiro momento, além de outras limitações.

“Recomendamos fortemente que grávidas não compareçam aos jogos. Não haverá transporte público para os estádios. Aqueles ônibus que saíam habitualmente para os jogos não vão sair. Será feita uma movimentação para coibir aglomerações no entorno do estádio”, destacou.

EXAMES

Só poderão comparecer torcedores com teste negativo para covid-19, realizado até 72 horas antes do evento. O secretário ainda alertou que a falsificação de exames é crime previsto em lei.

“É extremamente recomendável que os clubes façam com que seus torcedores cheguem e entrem cedo no estádio, para não ficarem aglomerados lá fora.

O torcedor que comprar ingresso vai ter que levar o ingresso e o resultado negativo do exame. Gostaria de lembrar que a falsificação de resultado de exames é crime e será contemplada como tal”, acrescentou.

DECRETO

O decreto será publicado apenas na quinta-feira. A decisão foi tomada após reunião da prefeitura com Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, Sérgio Santos Rodrigues, mandatário do Cruzeiro, e Marcus Salum, ex-presidente do América-MG, que ainda segue no clube.

MINEIRÃO COM 18 MIL?

Atlético-MG e River Plate, em 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores deve ser o primeiro jogo com torcida. Com isso, o Mineirão receberia cerca de 18 mil pessoas.