Prefeitura de Calumbi – PE divulga novo Processo seletivo

No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Calumbi divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 258 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Secretaria de Agricultura (10) : Motorista caminhão pipa (2), Motorista (2), Operador de máquinas (2) e Auxiliar de serviços gerais (4).

: Motorista caminhão pipa (2), Motorista (2), Operador de máquinas (2) e Auxiliar de serviços gerais (4). Secretaria de Transporte (13) : Motorista caminhão (2), Motorista (2), Operador de máquinas (2), Auxiliar de serviços gerais (2), Mecânico (2), Vigia (2) e Recepcionista (1).

: Motorista caminhão (2), Motorista (2), Operador de máquinas (2), Auxiliar de serviços gerais (2), Mecânico (2), Vigia (2) e Recepcionista (1). Secretaria Municipal de Educação (93) : Professor anos iniciais (12), Professor anos finais de: Educação física (2); Geografia (1); Matemática (3); Inglês (1); Português (2) e Ciências (2), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Assistente Social (1), Cuidador de alunos com necessidades especiais (10), Cuidador de creche berçário (8), Porteiro (3), Vigia (10), Auxiliar de serviços gerais (13), Merendeira (8) e Motorista de ônibus escolar (15).

: Professor anos iniciais (12), Professor anos finais de: Educação física (2); Geografia (1); Matemática (3); Inglês (1); Português (2) e Ciências (2), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Assistente Social (1), Cuidador de alunos com necessidades especiais (10), Cuidador de creche berçário (8), Porteiro (3), Vigia (10), Auxiliar de serviços gerais (13), Merendeira (8) e Motorista de ônibus escolar (15). Secretaria Municipal de Infraestrutura (27) : Eletricista (2), Pedreiro (4), Encanador (2), Soldador (1), Auxiliar de serviços gerais (8), Coveiro (4), Vigia (4) e Motorista (2).

: Eletricista (2), Pedreiro (4), Encanador (2), Soldador (1), Auxiliar de serviços gerais (8), Coveiro (4), Vigia (4) e Motorista (2). Procuradoria Geral de Município (1) : Auxiliar de Procuradoria (1).

: Auxiliar de Procuradoria (1). Controladoria Geral do Município (1) : Auxiliar de Controladoria (1).

: Auxiliar de Controladoria (1). Secretaria de Ações Sociais (31) : Motorista (4), Vigia (4), Auxiliar de serviços gerais (4). Psicólogo (1), Assistente social (1), Advogado (1), Orientador social (5), Orientador de arte (4), Entrevistador (1) e Visitador (1), Coordenador (5).

: Motorista (4), Vigia (4), Auxiliar de serviços gerais (4). Psicólogo (1), Assistente social (1), Advogado (1), Orientador social (5), Orientador de arte (4), Entrevistador (1) e Visitador (1), Coordenador (5). Secretaria Municipal de Saúde (59) : Recepcionista (2), Motorista (3), Auxiliar de serviços gerais (7), Técnico de enfermagem (4), Enfermeiro (6), Médico (6), Psicólogo (1), Farmacêutico (1), Auxiliar de saúde bucal (1), Nutricionista (1), Cozinheiro (2), Porteiro/vigilante (7), Agente de endemias (3), Agente comunitário de saúde (5), Agente administrativo (7), Biomédico (1), Veterinário (1) e Odontólogo (1).

: Recepcionista (2), Motorista (3), Auxiliar de serviços gerais (7), Técnico de enfermagem (4), Enfermeiro (6), Médico (6), Psicólogo (1), Farmacêutico (1), Auxiliar de saúde bucal (1), Nutricionista (1), Cozinheiro (2), Porteiro/vigilante (7), Agente de endemias (3), Agente comunitário de saúde (5), Agente administrativo (7), Biomédico (1), Veterinário (1) e Odontólogo (1). Secretaria de Administração e Finanças (23): Motorista (5), Vigias (4), Agentes administrativos (10), Agentes de arrecadação (2) e Técnicos de Contabilidade (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.300,00, por carga horária de 40 horas semanais ou plantão de 24 horas diárias.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 3 de agosto de 2021, mediante preenchimento do formulário de participação digitalizado bem como o envio documentos comprobatórios para o email: candidatosselecaocalumbi2021@gmail.com.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas provas de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

