Prefeitura de Candelária – RS divulga novo Processo seletivo e Concurso público

A Prefeitura Municipal de Candelária – RS divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 70 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital Nº 01/2021 – Processo Seletivo: médico clínico geral; terapeuta ocupacional; técnico de enfermagem; condutor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu; orientador social; advogado; alfabetizador; analista processual; facilitador de oficina de atividade física, lazer e recreação; assistente social;

Edital Nº 02/2021 – Concurso Público: farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo; geólogo; licenciador/orientador ambiental; médico clínico geral (2); técnico em turismo; assistente administrativo (6); agente comunitário de saúde (20); agente de combate às endemias (1); auxiliar de escola de educação infantil (1); cuidador social (4); arquiteto; assistente social (2); bibliotecário; biólogo; cirurgião dentista (1); contador (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental; engenheiro civil (1);tesoureiro; almoxarife; atendente de saúde (2); serviços gerais (2) eletricista (1); mecânico; operador de máquinas (2); operário (4); pedreiro; médico ginecologista/obstetra; médico pediatra; nutricionista (1); psicólogo (2); psiquiatra (1); veterinário; técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (7); fiscal; fiscal sanitário; inspetor tributário; motorista (4).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.117,88 a R$ 18.929,35, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 64,00 a R$ 193,85.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de íngua portuguesa; legislação; matemática/raciocínio lógico; conhecimentos gerais e conhecimentos específicos;

Prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas.

As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 21 e 22 de agosto, já a prova prática será no dia 26 de setembro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

