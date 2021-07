Prefeitura de Carapicuíba – SP divulga novo Concurso público na área da saúde

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Carapicuíba divulga novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga na Auxiliar de Saúde Bucal, função que exige nível médio completo, curso de Auxiliar de Saúde Bucal e registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão. O salário oferecido será no valor de R$ 1.114,01 mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 28 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da RBO – Assessoria Pública e Projetos Municipais. O valor da inscrição está fixado em R$ 25,44.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 15 de agosto de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares; manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; e adotar medidas de biossegurança visando ao controle de infecção.

EDITAL 05/2021