Prefeitura de Cerquilho – SP divulga novo Processo Seletivo

A Prefeitura Municipal de Cerquinho – SP divulga a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 18 vagas em cargos de ensino fundamental incompleto com experiência de um a dois anos na área ofertada.

As vagas destinadas são para os cargos de Carpinteiro (1); Pedreiro (6); Pintor (1); Mestre de Obras (1); Servente (8); e Armador (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.143,61 a R$ 2.645,25, acrescido de cartão alimentação no valor de R$ 300,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até no o dia 16 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da Metrocapital Soluções. O valor da inscrição está fixado em R$ 30,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de setembro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

ARMADOR: Executa trabalhos em aço, cortando, dobrando e amarrando vergalhões com ajuda de equipamentos e ferramentas manuais e outras tarefas correlatas visando à execução das armaduras do projeto da estrutura de concreto armado.

CARPINTEIRO: Executa trabalhos predominantemente em madeira, serrando, unindo e montando com painéis e escoramentos metálicos, com ajuda de equipamentos e ferramentas manuais e, outras tarefas correlatas, visando à execução das formas para projeto de concreto armado.

MESTRE DE OBRAS: Organiza e supervisiona, numa construção civil, as atividades dos trabalhadores sob suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos e normas estabelecidas.

PEDREIRO: Executa trabalhos de lançamento de concreto nas formas, alvenarias, revestimentos de pisos e paredes em geral, com ajuda de equipamentos e ferramentas manuais e outras tarefas correlatas, visando a execução de estrutura de concreto armado e dos acabamentos da obra civil.

PINTOR: Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta, bem como pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas especificações do trabalho e nos desenhos.

SERVENTE: Executar tarefas manuais simples na construção civil para auxiliar na edificação e reforma de construção civil.

EDITAL 2021