Prefeitura de Itapecerica – MG abre novo Concurso público

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Itapecerica anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 48 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente de Serviços Gerais – Bombeiro (1);

Assistente de Serviços Gerais – Pedreiro (1);

Assistente de Serviços Gerais – Limpeza (15);

Assistente de Serviços Gerais – Coveiro (1);

Assistente de Serviços Gerais – Eletricista (1);

Assistente Administrativo (6);

Auxiliar de Secretaria (1);

Analista de Ensino Superior – Administrador (1);

Analista de Ensino Superior – Advogado (1);

Analista de Ensino Superior – Farmacêutico (1);

Analista de Ensino Superior – Psicólogo (1);

Analista de Ensino Superior – Veterinário (1);

Servente Escolar (4);

Motorista (6);

Operador de Maquinário Especializado (1);

Pedagogo (1)

Técnico Administrativo Educacional (1);

Professor de Educação Básica (4)

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.736,73, por carga horária de 24 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de agosto (a partir das 09h) até às 23h59 do dia 23 de setembro de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficia da banca organizadora FUNDEP.

O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 23 de agosto (a partir das 09h) até às 23h59 do dia 25 de agosto de 2021, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades, legislação municipal, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de acordo com cada cargo;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades, legislação municipal, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de acordo com cada cargo; Prova prática (caráter eliminatório) para os cargos de Bombeiro, Coveiro, Eletricista, Limpeza, Operador de Maquinário Especializado, Assistente de Serviços Gerais e Pedreiro;

(caráter eliminatório) para os cargos de Bombeiro, Coveiro, Eletricista, Limpeza, Operador de Maquinário Especializado, Assistente de Serviços Gerais e Pedreiro; Prova de redação para o cargo de professor de educação básica.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 31 de outubro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 01/2021