Prefeitura de Lajeado Grande – SC anuncia novo Concurso público

A Prefeitura Municipal de Lajeado Grande, no Estado de Santa Catarina, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 02 vagas em cargos de nível médio completo.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Oficial Administrativo (1 vaga) e Fiscal de Tributos e Obras (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.644,52 e R$ 2.437,34, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 13 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Rhema Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 60,00.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos.

Você Pode Gostar Também:

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 29 de agosto de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

Oficial Administrativo: selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais. Prestar auxílio à toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação. Organizar e controlar os serviços de recepção, encaminhamento de documentação e correspondência em geral. Controlar e arquivar publicações oficiais. entre outros.

Fiscal de Tributos e Obras: fiscalizar o cumprimento do Código Tributário Municipal, Código de Postura, Código de Edificações e zoneamento e demais disposições legais e regulamentares pertinentes. Verificar a exatidão dos lançamentos efetuados pelo contribuinte nos livros fiscais e contábeis à vista dos documentos correspondentes. Efetuar diligências para verificação de notas fiscais de prestação de serviços, apuração de denúncias, concessão de inscrição municipal e informações em processo fiscal; entre outros.

EDITAL 01/2021