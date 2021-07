Prefeitura de Massaranduba – SC anuncia novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Massaranduba – SC faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de nível fundamental e médio.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (1 vaga) e Agente Comunitário de Saúde (8 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.343,39 a R$ 1.842,94, por carga horária de 40 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de julho de 2021, presencialmente, no Setor de RH da Prefeitura Municipal de Massaranduba, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h.

PROVAS

O processo seletivo simplificado contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de julho de 2021, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo, localizado na Rua da Integração Padre Ivo Petry, nº 386, Bairro Centro.

A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 16/2021 (dia 22/06, pag 858 a 863)