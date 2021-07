Prefeitura de Mirandiba – PE anuncia novo Concurso público

No Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Mirandiba anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preenchimento de 160 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e de nível superior.

As oportunidades são para os cargos professores de ensino fundamental 5ª a 8ª série nas disciplinas de geografia (3); história (3); matemática (4); português (4); artes (2); biologia (2); professor de educação especial (2); professor de ensino fundamental 1ª a 4ª série (35); professor de educação física (4); professor ensino infantil (25); professor auxiliar do ensino infantil (25); assistente administrativo (6); auxiliar de serviços gerais (20); merendeira (20); motorista B (1); motorista D/E (3) e psicopedagogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 e R$ 2.164,68, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Consulpam. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 130,00.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, conhecimentos específicos, noções de informática, noções de direito administrativo e constitucional, didática e legislação;

Prova de títulos somente para os cargos de nível superior.

As avaliações serão realizadas no dia 7 de novembro de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 01/2021

