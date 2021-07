Prefeitura de Novo São Joaquim – MT abre novo Chamamento público

Edital oferece vagas de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Governo

A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, no Estado do Mato Grosso, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de Chamamento público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Governo.

Confira abaixo as oportunidades:

Ensino fundamental incompleto: Operador de máquina escavadeira (1), Agente de serviços gerais servente (1), Agente de serviços gerais coletor de lixo (6), Motorista (3), Agente de serviços gerais guarda (1), Operador de máquina pá carregadeira (1), Agente de serviços gerais merendeira (1) e Agente de serviços gerais faxineira (1);

Ensino médio: Técnico de Enfermagem (2);

Ensino superior: Médico, Professor de Licenciatura de: Linguagem, área de humanas, exatas, pedagogia, área de humanas e enfermeiro.

As lotações serão na sede do município, distrito de Itaquerê, distrito de Cachoeira da Fumaça, Aldeia Indígena Volta Grande, e P A Santo Ildefonso. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.120,23 a R$ 21.081,32, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de julho de 2021, presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, no setor do Departamento de Recursos Humanos, situado na rua Cachoeira da Fumaça nº 77, bairro Jardim das Palmeiras, no horário das 7h30 às 11h.

O Edital com as exigências, critérios de avaliação e demais informações encontra-se afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT e no site:

www.novosaojoaquim.mt.gov.br – portal da transparência.

EDITAL 2021