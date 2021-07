Prefeitura de Paraí – RS divulga novo Processo seletivo: Até R$4,8mil

A Prefeitura Municipal de Paraí, no Estado do Rio Grande do Sul, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 02 vagas em cargos de nível superior completo na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Farmacêutico (1 vaga) e Nutricionista (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.439,95 a R$ 4.858,20, por carga horária de 18 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 27 de julho de 2021, presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1033, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O valor da inscrição está fixado em R$ 19,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas análise de títulos, experiência profissional e entrevista, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Farmacêutico: requisitar materiais e medicamentos, controlar o estoque, almoxarifado e validade dos medicamentos existentes na farmácia do município, zelar pela limpeza, ordem e controle do local de trabalho, manter atualizados os registros de ações de sua competência, cumprir e realizar as normas do setor, e demais tarefas correlatas a área de competência; entre outros.

Nutricionista: orientar e educar o aluno quanto aos bons hábitos alimentares, enfatizar a utilização dos alimentos do local e sua adequação as necessidades do aluno, planejar cardápios, além de distribuir os alimentos embasados nos grupos alimentares, corrigir tabus os quais prejudicam a saúde e consequentemente o rendimento escolar; entre outros.

EDITAL 03/2021