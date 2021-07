Prefeitura de Penedo alerta para cadastro falso de vale gás

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo alerta a população que estão circulando informações falsas na internet, sobre o cadastramento para um suposto auxílio gás do Governo Federal no valor de R$110, programa esse inexistente na atualidade.

A denominada fake news contém a seguinte mensagem: “O GOVERNO FEDERAL está liberando o VALE GÁS SOCIAL às famílias de baixa renda em decorrência do aumento excessivo do preço do gás de cozinha, no valor de R$110/mês por família. Tem direito a receber o benefício pessoas de baixa renda, aposentados e beneficiários do auxílio emergencial e bolsa família”.

Essa mensagem é falsa. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habilitação (SEMDSH), não está sendo realizado nenhum tipo de cadastro para receber auxílio gás.

Com isso, destaca-se que essas Informações divulgadas em redes sociais e sites, além de falsas não possuem relação com a Prefeitura de Penedo.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habilitação também orienta a população, para que não cliquem em links duvidosos, nem forneçam dados pessoais, se receberem mensagens referentes ao suposto auxílio gás.

A Prefeitura de Penedo informa ainda, que as informações dos programas sociais são divulgados nos canais oficiais do município.