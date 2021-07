Prefeitura de Penedo avança na implantação da coleta seletiva de lixo

Representantes de diversas secretarias municipais discutiram atividades a serem realizadas

Decom PMP

Para definir a logística da coleta seletiva a ser implantada na cidade, a Prefeitura de Penedo em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) realizou, nesta quinta-feira (1), uma reunião de planejamento com a gerente de Resíduos Sólidos da Semarh-AL, Elaine Melo.

A coleta seletiva é um programa municipal que envolve todas as secretarias do município. No encontro, estavam presentes representantes das secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Habitação, Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além do Departamento de Comunicação e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A prática de separação do lixo seguida da sua coleta seletiva faz parte das ações para adequada gestão dos resíduos. Para implantar essa nova política pública em Penedo, representantes da gestão Crescendo Com Seu Povo formarão uma comissão com o objetivo de alinhar ações a serem realizadas para o desenvolvimento sustentável do município.

Além da instalação dos pontos de coleta seletiva, serão realizadas diversas mobilizações em escolas, comércio e para a população em geral para conscientização do serviço.

Outras atividades importantes que devem ser realizadas são a sinalização do descarte correto do lixo em pontos turísticos.

O início da implantação está previsto para a segunda quinzena do mês de setembro.

Por Janyelle Carla – Social Media Decom PMP