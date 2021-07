Prefeitura de Penedo convoca pacientes para 2ª dose de vacina contra o coronavírus

Secretaria Municipal de Saúde avança na imunização contra Covid e reduz faixa etária para menos de 35 anos

Decom PMP

A Central de Vacinação contra Covid-19 instalada pela Prefeitura de Penedo na Escola Estadual Ernani Méro abre as portas nesta quarta-feira, 07, para administração da segunda dose do imunizante AstraZeneca para quem perdeu a data e estava agendado.

A ação de combate ao coronavírus desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) amplia a proteção do povo penedense. Para isso, é preciso que as pessoas estejam atentas para a data que consta no cartão de vacinação recebido no ato da primeira dose.

Até esta terça-feira, 06, 31.200 doses de vacina contra Covid foram aplicadas na população adulta de Penedo, sendo 23.698 como primeira dose e 7.502 como segunda.

Menos de 35 anos

Outra boa notícia sobre o processo de imunização contra Covid é mais uma redução da faixa etária para vacinação em massa.

O Secretário Guilherme Lopes informa que a partir de amanhã (quinta-feira, 08) quem completou 35 anos pode se dirigir até a Central de Vacinação. Na sexta-feira, 09, a assistência estará disponível para quem já fez 34 anos.

Para ter acesso ao serviço que salva vidas, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão do SUS.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP