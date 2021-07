Prefeitura de Penedo realiza mutirão de combate à dengue

Bairro Santa Cecília é o terceiro a receber visita dos Agentes de Combate às Endemias

Cento e setenta casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti foram registrados em Penedo nos últimos 30 dias. Desse total, 143 são de dengue, três de zika e 24 de chikungunya.

O levantamento mais recente do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo acendeu a luz de alerta sobre o problema que também depende da população para se enfrentado.

Para reduzir os índices de infestação, mutirões de limpeza e informação estão sendo realizados na cidade que acumula 216 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em 2021.

Nesta sexta-feira, 16, Agentes de Combate às Endemias (ACS) orientaram moradores do bairro Santa Cecília, popular Matadouro.

Com autorização do responsável pelo imóvel, vistoriaram quintais para detectar objetos com água parada e focos de larvas do mosquito.

Quitéria Santana, vice-presidente da associação de moradores da comunidade, elegiou o trabalho que também realiza no bairro.

“Eu mesma vou de casa de casa, converso com os moradores e explico porque temos que manter o quintal limpo”, disse a líder comunitária.

A aposentada Lúcia Maurício abriu as portas de sua casa para o ACS. Ela informa que nunca teve dengue e faz questão de deixar sua morada limpa.

“Eu era agricultora, a minha vida toda trabalhei e hoje estou aposentada, mas eu só deixo minha casa na imundície se um dia eu não puder nem sair de cima de uma cama”, afirmou.

O mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti percorreu todas as ruas do Matadouro e já foi realizados no bairro Santa Luzia e na Vila Matias.

A ação da Prefeitura de Penedo é concluída com o recolhimento do material pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos para destinação correta.

Texto – Fernando Vinícius/jornalista Decom PMP

Fotos – Deywesson Duarte/fotógrafo Decom PMP