Prefeitura de Penedo realiza oficinas para elaboração do PPA

DECOM PMP

Com foco na elaboração do Plano Plurianual (PPA) de Penedo, que será implantado na gestão do Prefeito Ronaldo Lopes, a Governança Corporativa Municipal junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) realiza oficinas com os gestores e equipe técnica das secretarias municipais.

A Governança Corporativa Municipal, departamento de assessoria do Gabinete Civil da Prefeitura de Penedo, tem o objetivo de assegurar que a atuação das secretarias esteja alinhada aos objetivos estratégicos do Plano de Governo e aos interesses do município.

Os encontros tiveram início nesta quarta-feira (14) e seguem até sexta-feira com a presença dos Secretários Municipais e as equipes envolvidas no PPA na Escola de Governo, localizada na sede da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Plano Plurianual

De acordo com Yanne Mártyres, Diretora da Governança Municipal, durante as oficinas são explicados e debatidos questões ligadas ao PPA, instrumento de planejamento governamental no qual são definidas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os quatro anos de administração.

A Diretora da Governança Municipal explica que já foram realizadas reuniões com a Diretoria do SAAE, com a Secretaria Municipal de Educação e também com a Secretaria Municipal de Esportes.

Ainda durante essa semana, serão realizadas reuniões com as demais secretarias municipais, conforme cronograma abaixo.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP