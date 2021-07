Prefeitura de Penedo renova adesão ao Selo Unicef

Município atende metas estabelecidas pelo Fundo das Nações Unidas para Infância

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo renovou a adesão ao Selo Unicef, certificação do Fundo das Nações Unidas para a Infância que estimula e reconhece políticas públicas para crianças e adolescentes.

A manutenção e a qualidade das ações desenvolvidas em Penedo de 2017 a 2020 – período do segundo mandato do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes – rendeu ao município a certificação com o Selo Unicef.

A análise de indicadores sociais relacionados com saúde, educação, assistência social dos últimos quatro anos colocou Penedo no seleto grupo dos 14 municípios alagoanos certificados com o Selo Unicef, entre os 63 que aderiram ao programa.

A renovação do compromisso com as crianças de Penedo reuniu nesta o Prefeito Ronaldo Lopes e representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar dos Diretos da Criança e do Adolescente, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Integrantes da gestão Crescendo Com Seu Povo e conselheiros acompanharam na manhã desta quarta-feira, 28, o lançamento da campanha do Selo Unicef por videoconferência.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP