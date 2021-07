Prefeitura de Presidente Lucena – RS abre novo Concurso público

A Prefeitura Municipal de Presidente Lucena – RS abre novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível fundamental e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Operador de Máquinas (1 vaga) e Fonoaudiólogo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.396,86 a R$ 2.766,27, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 29 de julho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 180,00.

PROVAS

O concurso público contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de Operador de Máquinas.

Você Pode Gostar Também:

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 22 de agosto de 2021. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

FONOAUDIÓLOGO: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição. Participar de equipe de diagnóstico realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala; colaborar em palestras promovidas por entidades públicas, autárquicas e mistas; lecionar teoria e práticas fonoaudiológicas para instruir professores municipais para orientar crianças com problemas para encaminhamento e acompanhamento; dirigir serviços de fonoaudiologia nas Unidades Municipais de Saúde; entre outros.

OPERADOR DE MÁQUINAS: Opera veículos motorizados, especiais, tais como guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retro escavadeiras, pá-carregadeira; carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas e corta taludes; proceder escavações, transportes de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; lavra e disca terras, obedecendo as curvas de níveis; cuida da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; ajusta as correias transportadoras e executa tarefas afins.

EDITAL 01/2021