Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz – SC divulga novo Concurso público

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, no Estado de Santa Catarina, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas de nível fundamental e médio na administração municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Orientador Social (1 vaga) e Operador de Máquinas e Equipamentos (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.110,00 a R$ 1.161,70, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 18 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos específicos e gerais; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 05 de setembro, enquanto a prova prática será o dia 19 de setembro de 2021.

Você Pode Gostar Também:

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Atribuições

Operador de Máquinas e Equipamentos – Operar motoniveladoras, tratores, máquinas de terraplanagem na abertura, conservação e limpeza de áreas públicas, compactação do solo e abertura de valas, além dos demais serviços complementares inerentes ao cargo.

Orientador Social – Recepção e oferta de informações às famílias do CREAS; • Realização de abordagem de rua e/ou busca ativa no território; • Participação das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados; • Participação das atividades de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS.

EDITAL 018/2021