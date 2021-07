Prefeitura de Schroeder – SC anuncia novo Concurso público

No Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Schroeder anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 21 vagas para profissionais de nível médio e superior na Estratégia Saúde da Família (ESF).

As oportunidades são para os cargos de enfermeiro – ESF (1 vaga) e médico – ESF (2 vagas); agente comunitário de saúde (14 vagas); técnico de enfermagem – ESF (4 vagas). O salário oferecido oscila entre R$ 1.550,00 a R$ 15.588,06, mais R$ 275,00 acrescido de vale alimentação, dentre outros benefícios, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 4 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Instituto O Barriga Verde (IOBV). O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais e regionais, conhecimentos específicos gerais e conhecimentos inerentes ao cargo. As avaliações serão realizadas em data prevista para o dia 15 de agosto de 2021.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Você Pode Gostar Também:

Atribuições

Agente Comunitário de Saúde: I – trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; II – cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; III – orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; IV – realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; V – acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade; entre outros.

Técnico em Enfermagem ESF: I – participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); II – realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; III – realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da equipe; IV – participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; entre outros.

Enfermeiro ESF: I – realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; II – realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; entre outros.

Médico ESF: I – realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; II – realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.); III – realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; IV – encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; entre outros.

EDITAL 01/2021