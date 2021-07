Prefeitura de Três Passos – RS abre novos editais de Processos seletivos

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Três Passos abre novos editais de processos seletivos simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 57/2021 : Eletricista (2 vagas);

: Eletricista (2 vagas); Edital nº 58/2021 : Motorista (7 vagas);

: Motorista (7 vagas); Edital nº 59/2021 : Tesoureiro (1 vaga);

: Tesoureiro (1 vaga); Edital nº 60/2021: Contador (1 vaga); Técnico em Contabilidade (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.373,09 a R$ 5.585,17, por carga horária de 188 horas mensal.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 1º de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora SC Treinamentos. O valor da inscrição está fixado em R$ 36,12.

PROVAS

As seleções contaram com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades, conhecimentos técnicos de cada função. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 08 de agosto de 2021.

As seleções terão validade por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Atribuições

Eletricista: Instalar, inspecionar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão; fazer reparos em aparelhos elétricos em geral; instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de equipamentos elétricos; inspecionar e fazer pequenos reparos e limpar geradores e motores a óleo; entre outros.

Motorista: Dirigir, automóveis, caminhões e outros veículos; recolher veículos a garagem quando concluído o serviço do dia; manter veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos veículos que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes; entre outros.

Tesoureiro: Receber, guardar e entregar valores; movimentar fundos; efetuar recolhimentos, receber importâncias nos bancos, movimentar depósitos; escriturar contas correntes e organizar boletins de receita e despesa; realizar conciliação bancária; interagir com a contabilidade e estatística do Município; entre outros.

Contador: assessorar, orientar, planejar, controlar, efetuar, revisar e/ou responsabilizar-se pelas seguintes tarefas: abertura e encerramento da escrita contábil; análise das demonstrações contábeis, inclusive dos balanços públicos; apuração, cálculo e registro de custos públicos; avaliação do acervo patrimonial; entre outros.

Técnico em Contabilidade: abertura e encerramento da escrita contábil, bem como escrituração regular de todos os fatos relativos ao patrimônio e às variações patrimoniais dos órgãos da administração direta e indireta, por quaisquer métodos, técnicas ou processos; análise, classificação e contabilização de receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, por qualquer processo, inclusive informatizado, e respectiva validação dos registros e demonstrações; entre outros.

EDITAL 57/2021

EDITAL 58/2021

EDITAL 59/2021

EDITAL 60/2021