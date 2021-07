Prefeitura de Várzea Paulista – SP divulga novo Processo seletivo para Professor

Edital oferece 63 vagas de nível superior completo na área da educação

Em São Paulo, a Prefeitura de Várzea Paulista divulga novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 63 vagas para Professores em diversas especialidades.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica – Filosofia; Professor de Educação Básica – Informática (4); Professor de Educação Básica – Artes (24); Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental (18); Professor de Educação Básica – Ensino Infantil (17); Professor de Educação de Jovens e Adultos – Matemática; Professor de Educação de Jovens e Adultos – Português/Inglês; Professor de Educação de Jovens e Adultos – História; Professor de Educação Básica – Educação Física; Professor de Educação Básica – Língua Espanhola; Professor de Educação de Jovens e Adultos – Geografia; Professor de Educação Básica – Língua Inglesa; Professor de Educação de Jovens e Adultos; e Professor de Educação de Jovens e Adultos – Ciências.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.104,81 a R$ 3.367,68, por carga horária de 20 a 32 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Avança SP.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válida por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 01/2021