Prefeitura de Vitória da Conquista abre edital com 219 vagas

A Prefeitura de Vitoria da Conquista, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), anunciou a abertura de um novo processo seletivo, com 219 vagas destinadas à contratação de profissionais da educação, em caráter temporário. As informações são do site PCI Concursos.

Para concorrer, é necessário que o candidato possua licenciatura plena na respectiva área do cargo. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.443,12 a R$ 2.177,16.

Os interessados em participar podem se inscrever no período de 12 de julho de 2021 a 3 de agosto deste mesmo ano, por meio do site do Idcap. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00, deve ser efetuado até 4 de agosto de 2021. Entretanto, os candidatos que se enquadram nos critérios especificados no edital, poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 12 e 13 de julho se 2021.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva na data prevista de 15 de agosto de 2021, às 15h, além de prova de títulos e experiência profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção. A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação e conhecimentos específicos.