Prefeitura inicia projeto para capacitação de ambulantes de Salvador

A Prefeitura de Salvador deu início nesta segunda-feira (12) a capacitação dos ambulantes de áreas turísticas. O programa ‘Sou Salvador’ pretende alcançar quase 500 ambulantes da região do Centro Histórico. Os trabalhadores do comércio informal participarão de workshops e acompanhamento especializado. As aulas são realizadas na Unifacs – Campus Lapa, na Rua da Mangueira, em Nazaré. Os treinamentos contarão com turmas distintas, de até 40 pessoas. As palestras são realizadas nos horários da manhã, das 8h30 às 12h45; e da tarde, das 13h30 às 17h45.

Para a secretária Mila Paes, o trabalhador do comércio informal representa uma peça fundamental para a retomada do crescimento econômico da cidade. “Este evento se traduz em algo simbólico. Os ambulantes são especiais para a economia de Salvador, principalmente nas áreas turísticas, pois são porta de entrada da cidade. Espero que aproveitem os treinamentos para que as ferramentas estimulem a concretização de algo transformador nas próprias atividades”, pontuou a titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec)

Até o dia 9 de agosto, serão abordados assuntos como o mercado informal no contexto turístico, marketing e vendas, hospitalidade/recepção e qualidade no atendimento, educação financeira, conhecimento das principais localidades turísticas do Centro Histórico e manipulação de alimentos e produtos.