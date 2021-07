Pregão eletrônico gera mais economia e agilidade nos investimentos da Prefeitura de Penedo

Estudo de pregoeiro do Departamento de Licitações da SEMFAZ comprova vantagens do sistema

A burocracia estatal implica no atendimento ou indeferimento das demandas conforme o andamento de cada processo, geralmente demorado e mal visto por parte da população. No serviço público, a demora é quase sempre uma regra, mais pela natureza dos protocolos do que por ineficiência do setor.

Para avançar na qualidade do trabalho, o Departamento de Licitações da Prefeitura de Penedo adotou o sistema de compras por meio de pregão eletrônico. O avanço garantiu mais agilidade, transparência e economia ao município, conforme estudo feito por Hugo Menezes Carvalho, pregoeiro da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ).

“É uma análise técnica realizada entre os anos de 2019 e 2020, cujo objetivo foi demonstrar a importância do investimento no nosso setor de licitações como forma de gerenciar melhor os recursos públicos”, explica o servidor municipal.

Hugo Menezes também é ex-secretário de Cultura de Penedo e informa em sua pesquisa que o pregão eletrônico foi inserido nas compras públicas municipais no mês de março de 2020.

“O primeiro passo adotado pela administração municipal foi a busca por uma plataforma eletrônica que atendesse aos interesses do município. A princípio, tentou-se a adesão a plataforma de compras públicas da União, denominada Comprasnet, mas por alguns entraves burocráticos no próprio Ministério da Economia, essa possibilidade não foi efetivada. Neste sentido, partiu-se para outra opção, sendo encontrada a plataforma denominada Bolsa Nacional de Compras, que não gera nenhum custo ao município, sendo utilizada até os dias atuais”.

Apesar das dificuldades iniciais no início da implantação do novo sistema de compras públicas, em comparação com os processos realizados em 2019 pela modalidade pregão presencial, verificou-se que o pregão eletrônico provou ser mais eficiente, transparente e econômico, afirma Hugo Menezes.

A Prefeitura de Penedo investiu também em novos equipamentos e na capacitação do pessoal da SEMFAZ. Além disso, o calendário mensal de licitações passou a ter publicidade institucional, divulgado em forma de notícia no portal eletrônico da administração municipal, matéria compartilhada nas redes sociais da gestão Crescendo Com Seu Povo e enviada para a mídia local e estadual.

