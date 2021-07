Prêmio Escola Diversa abre votação popular 

O Prêmio Escola Diversa abriu votação popular para os treze projetos que concorrem ao prêmio. Para conhecer as iniciativas e votar acesse o site aqui.

No website você terá acesso aos conteúdos do prêmio para conseguir realizar a votação. O evento é organizado pela Edtech Piraporiando que aplica práticas pedagógicas inovadoras que corroboram para diversidade no meio escolar.

Na votação é preciso escolher um projeto para cada categoria, o projeto recebeu 417 inscrições de todos as regiões brasileiras.

Segundo a fundadora do projeto, Janine Rodrigues: “Em meio a um cenário tão difícil, foi bonito ver o engajamento das escolas, famílias e educadores em todo este processo. Nosso desejo era selecionar todos e todas, mas teremos outras edições para que possamos continuar seguindo juntos”

Para escolher os finalistas do projeto, foram considerados alguns aspectos como:

Alcance do impacto promovido;

Diversidade dos atores;

Recorrência das atividades;

Qualidade dos temas;

Participação dos envolvidos no quesito dedicação e criação de soluções para dificuldades enfrentadas ao abordar a diversidade na educação.

O resultado final da votação popular será divulgado durante o evento no dia 20 de agosto e as escolas e educadores ganhadores dos prêmios e troféu Escola Diversa.

Categorias e premiação

Participaram do Prêmio Escola Diversa escolas públicas e particulares de todo país, que realizam projetos ou ações que promovam a igualdade, além de valorizar a diversidade, principalmente em prol de uma educação antirracista, antibullying e antipreconceito.

Além disso, os projetos podem estar voltados para a educação infantil, fundamental (1 e 2) e ensino médio.

Serão premiadas três escolas, uma em cada categoria. Dentre as premiações estão:

Coleções de livros da Piraporiando,

Atividades culturais e formativas nas temáticas da educação para a diversidade,

Notebooks e consultoria em educação e diversidade,

E o Troféu Escola Diversa.

As iniciativas foram escolhidas pela equipe da Piraporiando e por um conselho composto por seis educadores.

Posteriormente, as iniciativas escolhidas participarão de votação popular. A premiação vai considerar o nível de maturidade das atividades e seus impactos na escola e sociedade.

Os 13 projetos selecionados são:

Categoria Equipe Escolar

Projeto: Coletivo Humana Mente – Colégio Rio Branco – Lageadinho, Cotia – SP.

Projeto:Combate ao Bullying na Escola – Vereda Educação – São Bernardo do Campo – SP.

Projeto:Programa LBV-Potencializando Habilidades – Centro Educacional José de Paiva Netto- Rio de Janeiro – RJ.

Categoria Corpo Docente

Projeto:SOLTANDO A VOZ EU ME SINTO MELHOR! – Escola Estadual Ministro Waldemar Pedrosa- São Benedito Parintins – AM

Projeto:Aya: Baobá, ancestralidade e pensamento de(s)colonial – IFBA -Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -Eunápolis/BA

Projeto:”NA DIVERSIDADE CRIAMOS LAÇOS DE AMIZADE” – CMEI CASTRO ALVES- SALVADOR-BA.

Projeto:Jornada Pedagógica Olhares Cruzados – Centro de Referência em Formação Continuada “Prefeito Hairson Monteiro dos Santos” – CREFCON SG/RJ Campos Victorino- São Gonçalo – RJ.

Projeto: Tinta, imagem, som e letra: as multileituras do machismo – Escola Municipal Cônego Costa Carvalho- Paulista / PE.

Projeto:Entre memórias e saberes – Escola Municipal Professora Cynthia Cliquet Luciano- São Sebastião /SP.

Projeto:#CinEscola – Escola Municipal Adalgisa Nery- Santa Cruz, RJ.

Categoria Família e Estudantes

Projeto: Diversidade na Escola: Conhecer para Respeitar e Valorizar – Escola Estadual Aroldo Donizetti Leite- São Pedro – SP.

Projeto:Africanidades: um ensino antirracista. Escola Municipal Francisco Jobim- Rio de Janeiro – RJ.

Projeto:LAÇOS ENTRE NÓS – Escola Municipal CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE- D. CAXIAS, RJ.

