Presença de Duda Beat e Ana Karina eliminada: Saiba o que aconteceu no MasterChef

Diferente do comum, esta semana, o MasterChef foi ao ar na quarta-feira (21), em razão do sexto jogo das finais da NBA. Na edição, a eliminada foi a médica Ana Karina, após receber avaliações negativas depois de errar a massa e o recheio de três donuts apresentados ao júri. A saída da pernambucana foi lamentada pelos demais participantes do jogo.

Primeiro desafio

A primeira prova da noite precisou de muito diálogo para que todos conseguissem finalizar a disputa. Isso porque, ao abrirem as caixas, alguns participantes não tinham os ingredientes necessários para preparar uma receita.

Uma parte dos concorrentes tinha 24 itens aleatórios. A apresentadora Ana Paula Padrão informou que eles precisariam negociar ingredientes em dupla, para que cada um ficasse com 12 itens.

No final, Cristina voltou a ter seu prato criticado. “Você é a responsável por tudo o que acontece na sua vida. Está faltando personalidade, sabor”, disse o chef Henrique Fogaça. A participante se desesperou após as críticas e ameaçou deixar o programa. “Eu preciso sair daqui. Não estou bem”, afirmou ao tentar deixar a cozinha, mas outros participantes deram apoio a ela.

Além de Cristina, Kelyn e Juliana foram selecionadas entre os piores desempenhos. Enquanto Ana Paula, Luiz Eduardo, Renato e Helena receberam elogios dos chefs. O prato de Renato foi o escolhido como o melhor do desafio.

Sérgio, Daphne, Márcio, Isabella, Raquel e Antonio foram escolhidos por Renato para a composição do mezanino.



Receita italiana

Nessa fase, os participantes tiveram que preparar um Cacio e Pepe em 15 minutos, para fugir na prova da eliminação. A receita italiana contém macarrão, pimenta e queijo. Thiago, Pedro e Amanda receberam as melhores avaliações após a apresentação dos pratos. Após serem elogiados, eles também foram para o mezanino e escaparam da prova de eliminação.

Prova de eliminação

O desafio foi anunciado pela convidada da noite, Duda Beat. A entrada da cantora e compositora animou os participantes. Ela informou que eles precisariam preparar os donuts. Foi justamente nessa hora que Ana Karina levou a pior e acabou sendo eliminada.