Presidente da FPF-PB se reúne com Prefeito de João Pessoa para liberar público nos estádios

João Pessoa, PB, 30 (AFI) – João Pessoa também entrou na lista de cidades que querem o retorno dos torcedores aos estádios. O prefeito Cícero Lucena se encontrou com Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), para tratar dos protocolos necessários.

A ideia é deixar tudo organizado e planejado para quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberar a presença de torcida, a cidade já estar apta a encher as arquibancadas. O encontro também contou com Léo Bezerra, vice-prefeito, e de Ubaldo da Cruz, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) de João Pessoa.

“Uma comissão na CBF analisa a regulamentação da volta do público aos estádios. Excelente a atitude da Prefeitura e do Governo do Estado em viabilizar o novo protocolo para o retorno do público aos estádios de forma gradativa e com toda a segurança. E, assim que sair o protocolo da CBF, nós já vamos sair na frente, abrindo os portões, com todos os cuidados e segurança, que é o nosso grande sonho no momento”, disse Michelle.

JOGO DE VOLTA SÓ DEPOIS…

Em João Pessoa, o prefeito fala em liberar 20% da capacidade dos estádios já em agosto. Já Bruno Cunha, prefeito de Campina Grande, trabalha com a liberação de 10% do público. Campinense e Treze aprovaram a ideia.