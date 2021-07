Presidente de time do Brasileirão pede a saída de Tite da Seleção Brasileira. VIDEO!

Goiânia, GO, 16 (AFI) – Sempre polêmico, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, atacou o técnico Tite, da Seleção Brasileira, em entrevista concedida à Rádio Bandeirante de Goiânia. O dirigente criticou o treinador por escolhas políticas e profissionais enquanto comandante do Brasil.

Adson Batista foi direto ao ponto. Não gosta da forma com que Tite se posiciona politicamente – tendência à esquerda -, bem como criticou o fato de o treinador ter levado o próprio filho para compor a comissão técnica.

“Seleção precisa de um técnico que presta, não quem defende bandeira política e leva filho pra ganhar salário. Um Guardiola ou Jesus. O filho do Tite dá orientação. Ele chutou bola aonde?”, disse em entrevista.

Polêmicas à parte, Adson Batista é um presidente ativo e que nunca escondeu seus pensamentos nos microfones. Recentemente ele esteve afastado por ter sido infectado pela covid-19.

No comando do Atlético-GO, o dirigente tem consolidado o time na elite do futebol brasileiro, inclusive com vaga na Sul-Americana – neste ano acabou sendo eliminado na fase de grupos.

O Atlético-GO é o décimo colocado no Brasileirão com 15 pontos ganhos. O time voltará a campo no domingo para enfrentar o Palmeiras, às 16 horas, no Antônio Accioly, em Goiânia.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE À RÁDIO BANDEIRANTES:

“Seleção precisa de um técnico que presta, não quem defende bandeira política e leva filho pra ganhar salário. Um Guardiola ou Jesus. O filho do Tite dá orientação. Ele chutou bola aonde?” 🎙 Adson Batista, presidente do Atlético-GO.

🎥 Rádio Bandeirantes pic.twitter.com/ZFgfs15kH0 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 16, 2021