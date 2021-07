Presidente do América-MG crava permanência de atacante pretendido pelo Atlético-MG

Belo Horizonte, MG, 29 (AFI) – O torcedor do América-MG e o técnico Vagner Mancini receberam uma boa notícia para a sequência do Brasileirão. Ademir vai cumprir seu contrato, que se encerra em dezembro, até o fim.

Se for utilizado por Vagner Mancini neste domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, Ademir vai realizar seu sétimo jogo pelo América-MG no Brasileirão. Assim, o atacante não pode defender nenhum outro clube.

“O Ademir fica no América até o final do contrato, que se encerra no final do ano. Ele vai para o jogo contra o Atlético-GO no próximo fim de semana, fazendo, assim, seu sétimo jogo. Como bom profissional que é, ele fica para ajudar o América”, disse o mandatário.

Sem entrar em acordo com a diretoria do Coelho, Ademir ficou livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e seu destino deve ser o Atlético-MG.

Uma proposta já está nas mãos do atacante e as conversas estão bem adiantadas, mas Ademir só deve defender as cores do Galo a partir de 2022.