Presidente do Atlético-GO dispara sobre atuação contra o Palmeiras: “Time apático”

Goiânia, GO, 19 (AFI) – A atuação do Atlético-GO na goleada sofrida para o Palmeiras, por 3 a 0, no último domingo, em Goiânia, foi alvo de críticas por parte do presidente Adson Batista.

“Saída de bola lenta. Time apático. Alguns jogadores importantes que não conseguiram jogar nada. Hoje (domingo) foi, talvez, a pior partida do Atlético no Campeonato Brasileiro contra o melhor time do Brasileiro”, opinou o mandatário rubronegro.

Apesar das críticas pela atuação ruim, Adson Batista fez questão de deixar claro a confiança que tem no elenco e no técnico Eduardo Barroca. A derrota para o Palmeiras fez o Atlético-GO chegar ao terceiro jogo seguido sem vitória.

“Foi um dia atípico, mas eu confio no time. Precisamos ter regularidade. Esse campeonato é de regularidades. Precisamos não perder a nossa essência. Conversa honesta é a todo momento. Aqui a conversa é de auto crítica. Vamos nos recuperar porque temos capacidade”, finalizou.

Na 11ª colocação, com 15 pontos, o Atlético-GO vai em busca da reabilitação no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão.