Prestes a completar 64 anos, Lilia Cabral manda a real sobre plásticas

Prestes a completar 64 anos, Lilia Cabral utilizou o instagram neste sábado (10) para fazer uma reflexão sobre a vida. A atriz publicou na rede social um texto ressaltando a importância da arte para o Brasil e declarou que nunca fez botox nem preenchimento.

“A Arte transforma e pulsa, é o nosso alimento necessário para viver. Aqui em casa véspera de aniversário, pra mim só passaram os anos, mas continuo inocente e me iludindo de todas as formas. Criando e me motivando em todas as dificuldades e sobrevivendo. Continuo sem botox, preenchimento, continuo com preguiça de fazer exercício, continuo do mesmo jeito, mas sempre aberta para aprender!”, declarou.