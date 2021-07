Preta Gil abre o jogo sobre motivo de não ter se vacinado contra Covid-19

Preta Gil decidiu esclarecer, através das redes sociais, o motivo de ainda não ter se vacinado contra a Covid-19, já que, segundo o calendário de vacinação, a cantora já pode ser imunizada. Após ser questionada pelos fãs, a artista o que gerou o adiamento dos seus planos.

“Um monte de gente me perguntou se eu ia tomar vacina. Sim, meu dia pela minha idade foi anteontem [terça-feira (29)] no Rio, mas estou gravando uma série no sítio. A gente está dentro de uma bolha e não pode sair daqui”, disse a artista em vídeos compartilhados no Stories do Instagram

Além disso, garantiu que tomará o imunizante, independente da sua origem. “Quando acabar de gravar, vou descer, pegar repescagem e tomar a minha vacina, seja qual for a vacina”, afirmou.

“Gente, não estou dando ‘olé’ na minha idade não. O povo já fica falando ‘você devia ter vacinado’ e ‘cadê sua foto vacinando?’. Só penso nisso, mas estou aqui no sítio gravando a série com a minha família”, finalizou Preta Gil.