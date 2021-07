Princípio de incêndio assusta consumidores e funcionários do Salvador Shopping; veja vídeo

Um princípio de incêndio na praça de alimentação do Salvador Shopping assustou os funcionários e consumidores do centro comercial na manhã desta quinta-feira (15). Segundo informações preliminares da assessoria do Corpo de Bombeiros, os agentes da instituição estão no local realizando o rescaldo.

Nas redes sociais, alguns internautas compartilharam vídeos, onde é possível ver uma grande coluna de fumaça dentro e fora do empreendimento. Um dos usuários do Twitter afirmou que a situação foi iniciada no restaurante ‘A Porteira’. Não há informações sobre feridos.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa do shopping, a administração informou que o incêndio foi rapidamente controlado. “As causas do incidente ainda não foram identificadas. O shopping permanece funcionando normalmente, apenas o restaurante está, temporariamente, fechado”, complementou o comunicado.

Veja: