Priscila Fantin encanta ao revelar que filho pediu para padrasto ser oficialmente seu pai

A atriz Priscila Fantin compartilhou com seus seguidores um lindo momento do seu filho de nove anos. A artista informou em entrevista ao podcast de Adriane Galisteu que o herdeiro pediu que seu atual namorado, Renan Abreu, fosse oficialmente o seu pai.

Segundo ela, a declaração aconteceu enquanto o pequeno fazia uma atividade escolar. “O Romeu estava aprendendo na escola alguma coisa sobre família, relação familiar, quem mora na mesma casa. E ele desenhava lá na nossa casa, mamãe, papai e Romeu e ele desenhou o Bruno (no lugar do pai)… (…) E essa história da escola, que ele fazia esse desenho, foi antes de ele pedir para o Bruno ser o pai dele”, afirmou.

Além disso, Fantin destacou que a relação entre os dois foi desenvolvendo de forma natural. “A gente não forçou nada em momento algum. Em nenhum momento eu impus para o Romeo que eu ia me casar. A gente nem pensava em se casar. A gente estava namorando, mas era já uma relação muito profunda que a gente teve. Desde o começo, desde o primeiro momento a gente entendeu que a nossa relação, o que a gente sentia, era uma coisa que a gente não consegue conceber em raciocínio. É algo que realmente foge um pouco à nossa concepção racional”, complementou.

E declarou: “Ele foi se aproximando do Bruno de uma forma muito natural, de muita confiança, que era uma coisa difícil para ele. Ele não confiava em ninguém. Não se se sentia seguro com ninguém. E com o Bruno ele sentia essa segurança desde o começo. Ele contava com o Bruno. Ele pedia pelo Bruno”.