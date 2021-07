Priscila Fantin fica loira e reflete sobre autoestima: ‘Não me olhava no espelho’

Na última semana, a atriz Priscila Fantin resolveu mudar o visual e adotar fios loiros. EM entrevista à revista Marie Claire, a artista contou que o seu processo com a aparência começou há apenas quatro anos.

“Antes eu não me via. Não me olhava no espelho, não tinha vaidade. Comecei como modelo aos 11 e como atriz aos 16. Parece que deixei minha autopercepção nula para poder ser um instrumento completo no trabalho. Como se minhas características pudessem ser alteradas em nome das personagens e não por vontade própria”, afirmou.

Segundo a atriz, sua relação com a aparência era de desapego total. Após o iniciar o processo de autoconhecimento, muitas mudanças foram feitas, como a remoção de tatuagens. “Têm coisas que não fazem mais sentido para mim. Isso passa por comportamento, pessoas, escolhas, hábitos e tatuagens”, refletiu.

Apesar de nunca ter mudado por vontade própria, apenas para personagens, Priscila contou que sempre gostou de alterar o visual. Ao se ver loira, atriz sentiu um impacto: “Acho que não tem como não impactar. A gente tem que reconhecer uma nova figura no espelho, né? Eu já me imaginava loira, então ficou bem fácil me adaptar”. Confira vídeo da mudança: