Proativa RH abre vagas de emprego para TODO BRASIL

Proativa RH abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São diversas oportunidades disponíveis, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Proativa RH anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas

A Proativa RH divulgou NOVAS vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes funções em todo o país. Além disso, a empresa oferece aos contratados, salário de acordo com o mercado de trabalho e mais os benefícios de convênio médico, convênio odontológico, auxílio combustível e vale alimentação. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos:

Você Pode Gostar Também:

Auxiliar de Produção – São Paulo;

Assistente Técnico de Operações I – Londrina/ PR;

Assistente Técnico de Operações I – Duque de Caxias/ RJ;

Estágio em RH (Área de Gestão de Benefícios) – exclusivo para PCD – São Bernardo do Campo;

Operador de Movimentação de Materiais/ Operador de Empilhadeira – exclusivo para

PCD – São Bernardo do Campo;

Jovem Aprendiz em Manutenção – Camaçari;

Estágio em Inteligência de Mercado – exclusivo para PCD – São Paulo;

Técnico de Operações I – São Paulo;

Técnico de Operações I – Belo Horizonte/ MG;

Manipulador de Produção – Cajamar;

Analista de Compras Pleno – São Paulo;

Analista de Desenvolvimento de Embalagens Jr – Cajamar;

Planejador de Manutenção Industrial PL – exclusivo para PCD – Guaratinguetá/ SP;

Auxiliar de Separação – exclusivo para PCD – São Paulo;

Almoxarife de Materiais Técnicos – exclusivo para PCD – Camaçari/ BA;

Operador Técnico Logístico – Itupeva;

Analista de Vendas Jr – Exclusivo para PCD – São Bernardo do Campo.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades disponíveis na Proativa RH, os candidatos precisam acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, clicar em candidate-se.

Gostou das informações? Acompanhe o Notícias Concursos!