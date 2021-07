Procon-SP pode proibir pagamento de delivery no ato de entrega

Com o expressivo aumento de golpes no delivery, o Procon-SP está estudando possibilidades para proibir o pagamento no ato da entrega. Para se ter um ideia este tipo de crime teria crescido 136% de janeiro a julho deste ano. As informações são da agência o Globo.

O Procon-SP afirmou que entre a principal reclamação está o fato de um valor maior debitado no cartão do que o preço do pedido pelos aplicativos de delivery e aliado a isso as empresas não estariam reembolsando os clientes.

“As empresas de delivery são responsáveis por aqueles que as representam, no caso os motoboys. Recomendamos as pessoas não pagarem no cartão e fazerem só compras on-line e o único contato recomendado e recolher mercadoria, só”, recomendou Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP, em entrevista para o Globo.

Os valores roubado pelos criminosos de janeiro a julho já atingiram R$ 1,3 milhões, de acordo com o Procon. Neste cenário, as medidas para proibir o pagamento na entrega vem sendo estudadas, para proteger os consumidores.

Golpes registrados

Você Pode Gostar Também:

Um infinidade de golpes já foram registrados, entre elas estão alguém se passar pelo restaurante e pedir para cancelar o pedido. Situação similar aconteceu com a modelo Yasmim Brunet, que perdeu R$ 7,9 mil – clique aqui e veja mais detalhes do golpe.

Outra ainda possível é afirmar que deu um problema com a taxa de entrega e é necessário paga-la individualmente no momento da entrega.

Para aplicar os golpes as armadilhas dos criminosos, vão desde filmar o cartão d vítima, até uma máquina com o visor quebrado, entre outras possibilidades.

Dicas para não cair em golpes

Prefira fazer as compras com pagamento online;

Não entregue o seu cartão na mão do motoboy;

Não aceite cobranças extras caso já tenha realizado o pagamento online;

Não passe seu cartão em máquinas com o visor quebrado ou onde não é possível ver o valor;

Sempre confira o valor do pedido antes de digitar a senha;

Caso desconfie de golpe, entre em contato pelo restaurante pelo próprio chat do aplicativo;

Registre sua queixa no Procon da sua cidade.